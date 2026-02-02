Ajax, Zinchenko'yu kadrosuna kattı!

Hollanda Ligi takımlarından Ajax, Arsenal'den Oleksandr Zinchenko'nun transferini açıkladı.

Ajax, Nottingham Forest ile kiralık sözleşmesinin feshi ile birlikte 1,5 milyon Euro ödeme yaparak, 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sol bek, sol açık ve orta sahada oynayan bilen Oleksandr Zinchenko, Ajax ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Ajax Futbol Direktörü Marijn Beuker, "Oleksandr transferiyle Şampiyonlar Ligi hedefimiz doğrultusunda kadromuza anında kalite katacak deneyimli bir oyuncu ekliyoruz. Sol bekte taktiksel gücü ve savunma istikrarıyla öne çıkan Oleksandr, oyun tarzımıza mükemmel uyum sağlıyor. Premier Lig'de hem savunmada hem de oyun kurma ve hat kırma konularında önemli katkılar verebileceğini kanıtladı. Bu nedenle, en azından yaza kadar takımımızı güçlendirecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Arsenal'in yaz aylarında Nottingham Forest'a kiraladığı Oleksandr Zinchenko, 10 resmi maçta görev yaptı.