Telstar 10 kişi kaldı: Ajax 5 gollü maçta üç puanı aldı!

11.01.2026 19:59:00
Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Telstar'ı 3-2 mağlup etti.

Hollanda Ligi 18. hafta maçında Ajax deplasmanda Telstar ile karşılaştı.

BUKO Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-2 kazandı.

TELSTAR 10 KİŞİ KALDI

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Oscar Gloukh, 14. dakikada Mika Godts ve 72. dakikada Youri Baas kaydetti. Telstar'ın golleri 78. dakikada Youri Baas (kendi kalesine) ve 84. dakikada Danny Bakker attı. Telstar'da Cedric Hatenboer 53. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Ajax 33 puana ulaşırken, Telstar 15 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Ajax, Go Ahead Eagles'i konuk edecek. Telstar ise Excelsior deplasmanına gidecek.

