Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'dan takım arkadaşlarına veda!

21 Ağustos 2022 Pazar, 16:33

Trabzonspor’dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibi Ajax’a 5 yıllık imza atan genç Ahmetcan Kaplan, Trabzon’a dönerek veda ziyaretlerinde bulundu.

4 yıl önce futbol kariyerine başladığı Özkan Sümer Futbol Akademisi’ni ziyaret eden genç oyuncu, Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Hamit Cihan ve birlikte forma giydiği eski takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Altyapı koordinatörü Cihan ve sporcu gençler, 19 yaşında Avrupa’ya transfer olan Kaplan’ı tebrik ederek kariyerine başarılar diledi.