Trabzonspor'da William Troost-Ekong sesleri!

21 Ağustos 2022 Pazar, 14:04

Stoper mevkisine bir süredir arayışlarda bulunan ve son olarak Marc Bartra'yı kadrosuna kazandıran Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan haberde, bordo-mavililerin, Watford oyuncusu William Troost-Ekong'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı belirtildi.

Karadeniz temsilcisinin defans oyuncusuna önceki günlerde bir teklifte daha bulunduğu ve İngiliz ekibi tarafından geri çevrildiği öne sürüldü.

Ekong'un Championship ekibiyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.