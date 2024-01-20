Ajax'ın yeni transferi Jordan Henderson, Dusan Tadic'in rekorunu 24 saatte kırdı!
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax'ın transfer ettiği İngiliz futbolcu Jordan Henderson, kulübün eski futbolcuları Dusan Tadic ile Delay Blind'e ait rekorları ilk 24 saatte kırdı.
Sezon başında Liverpool'dan ayrılarak 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq takımına transfer olan Jordan Henderson, 6 ay sonra ayrıldı.
Tecrübeli orta saha Hollanda devlerinden Ajax ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇELİ TADİC'İN REKORUNU KIRDI
Henderson'ın Ajax'a transferi taraftarları mutlu etti. İngiliz oyuncu, Ajax efsanesi Dusan Tadic ve Delay Blind'e ait rekorları 24 saatte kırdı.
Kulübün yaptığı açıklamada Henderson, Ajax tarihinin en hızlı ve en çok satılan formanın sahibi oldu. İngiliz oyuncunun forma satışı, Tadic ve Blind'i geçti.
Henderson'dan formaları sadece Hollanda değil, özellikle Asya kıtasındaki Liverpool destekçileri tarafından da sipariş edildi.
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