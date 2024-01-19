Transferde mutlu sona yakın: Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye doğru!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:04

Güncelleme: 19.01.2024 - 17:04

Fenerbahçe'nin, bir süredir transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü'de mutlu sona ulaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bu transfer için İspanya'ya giden Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, uzun uğraşlar sonucunda Atletico Madrid Yönetimi ile ortak noktaya geldi.

FENERBAHÇE TALEBİ KABUL ETTİ

Atletico Madrid'in, milli stoper için kiralama bedeli talep ettiği Fenerbahçe'nin ise bu talebi kabul ettiği öne sürüldü.

Çağlar Söyüncü'nün de Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ve bu sebeple Atletico Madrid'in tavrının değiştiği ifade edildi.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasında Çağlar için yapılacak kiralık sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı kaydedildi.

PÜRÜZLERİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR

Atletico Madrid'den yıllık 3 milyon Euro kazanan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinin Fenerbahçe ile anlaşması durumunda sarı-lacivertlilerden sezonun geri kalan kısmında 1.5 milyon Euro alacak.

27 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye transferi için Atletico Madrid ile sarı-lacivertliler arasındaki son pürüzlerin giderilmesini beklediği kaydedildi.

Leicester City ile sözleşmesinin bitmesinin ardından önceki yaz transfer döneminde Atletico Madrid'e imza atan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bu sezon 9 maçta sahaya çıktı.