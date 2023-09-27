Olaylar sebebiyle yarım kalmıştı... Feyenoord, Ajax'a acımadı!
Feyenoord, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) 6. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Ajax'ı 4-0 mağlup etti.
Pazar günü başlayan ve taraftar olayları nedeniyle 55. dakikada ertelenen karşılaşmada Feyenoord ile Ajax karşı karşıya geldi.
24 Eylül Pazar günü Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta konuk ekip Feyenoord, ilk yarıyı 9 ve 18. dakikada Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun golleriyle 3-0 önde kapattı. İkinci yarının başında çıkan olaylar sonrası maç yarıda kaldı.
SEYİRCİSİZ OYNANDI
55. dakikada yarıda kalıp ertelenen derbi 27 Eylül Çarşamba günü aynı stat ve saatte kaldığı yerden devam etti. Konuk ekip 55. dakikada Gimenez ile bir gol daha bulup skoru 4-0'a getirdi. Öte yandan ertelenen müsabakada maça seyirci de alınmadı.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 14'e çıkardı. Ajax ise 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, Go Ahead ile karşılaşacak. Ajax ise Waalwijk'e konuk olacak.
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