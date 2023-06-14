Ajax'ta Maurice Steijn dönemi!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Hollandalı teknik direktör Maurice Steijn'ın takımın başına getirildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:02
Ajax'ta Maurice Steijn dönemi!
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Hollanda Eredivisie takımlarından Ajax, teknik direktörlük görevi için Maurice Steijn ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Maurice Steijn

"DAHA YUKARI ÇIKMAYA HAZIR"

Kariyerine ADO Den Haag'da başlayan Steijn, VVV-Venlo, Al-Wahda, NAC Breda ve geçen sezon da Sparta Rotterdam'ı çalıştırmıştı.

Ajax Futbol Direktörü Sven Mislintat, Steijn'in çalıştığı takımlarda beklentilerin üzerinde sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Birçok kez yüksek performansını gösterdi. Daha yukarı çıkmaya hazır, bundan eminim" dedi.

Hollanda ekibi, alınan kötü sonuçların ardından geçen sezon ocak ayında teknik direktör Alfred Schreuder ile yollarını ayırmıştı.


Maurice Steijn ajax Hollanda Eredivisie

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