Hollanda basınından Arda Güler yorumu: 'Ajax'ın yeni Frenkie de Jong'u'

Yayınlanma: 28.05.2023 - 14:08

Güncelleme: 28.05.2023 - 14:08

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa basınının dilinden düşmüyor. Bu sezon 32 maçta 6 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı; Leipzig, Barcelona, Liverpool, Manchester United, Bayern Münih ve Ajax gibi Avrupa'nın dev takımları ile anılıyor.

Son olarak Hollanda basını, Arda Güler'den övgüyle bahsettiği haberinde, Arda'nın Ajax'a sıcak baktığını belirterek, "Ajax'ın peşinde olduğu yeni transfer, bu yıl Fenerbahçe'de parlayan ve Frenkie de Jong'a benzetilen Arda Güler. Arda, Ajax'ın yeni Frenkie de Jong'u olabilir" ifadelerini kullandı.

RESMİ TEKLİFİNİ SUNACAK

Öte yandan, yeni yapılanmaya giden ve gelecek sezonun kadrosunu şekillendiren Ajax'ın, Arda Güler için yaz transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Hollanda ekibinin, Arda Güler ve ailesini ikna edebilmek için bütün imkânları seferber edeceği ileri sürüldü. Hollanda basını tarafından Ajax'tan İspanyol devi Barcelona'ya 86 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Frenkie de Jong'a benzetilen Arda Güler'in de Hollanda ekibine sıcak baktığı iddia edilmişti. Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'in geleceği merak konusu.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetim, taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Arda Güler'i bırakmak istemiyor. Fenerbahçe'nin, 18 yaşındaki yıldız oyuncusunun bir sezon daha takımda kalmasını istediği kaydedildi. Öte yandan İngiliz kulübü Liverpool ve Alman devi Bayern Münih'in ise Arda Güler'i yatırım amaçlı transfer etmek istediği, sezon sonunda sarı-lacivertliler'e teklif getirecekleri belirtildi.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'in Haziran ayında sona erecek. Sarı-lacivertlilerin, güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Arda için 20 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı kaydedildi.