Ajax'tan 8 maçlık seri: 10 kişi kalan rakibine acımadı!
Ahmetcan Kaplan'ın formasını giydiği Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Go Ahead Eagles'ı 2-0 mağlup etti.
Eredivisie'nin 20. haftasında Ajax ile Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi.
Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta Ajax, Go Ahead Eagles'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Ajax'ın gollerini 56. dakikada Brian Brobbey ve 86. dakikada Oliver Valaker Edvardsen kaydetti.
AHMETCAN KAPLAN FORMA GİYDİ
Milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan, Ajax adına ilk 11 başladığı maçta 45 dakika forma giydi.
Konuk ekipte Gerrit Nauber, 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
ÜST ÜSTE 8 GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte, Ajax, Eredivisie'de üst üste 8. galibiyetini aldı ve ligde liderliğini sürdürdü.
Etiketler: #Ahmetcan Kaplan #ajax #Go Ahead Eagles #Eredivisie
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