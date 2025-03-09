Ajax'tan üst üste 10. galibiyet!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 20:48

Güncelleme: 09.03.2025 - 20:48

Hollanda Eredivisie'nin 25. haftasında Ajax ile PEC Zwolle karşı karşıya geldi.

MACPark Stadion'da oynanan maçta Ajax, PEC Zwolle'yi 1-0 mağlup etti.

Maçtaki tek gol, 61. dakikada Kenneth Taylor'ın penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla birlikte Ajax, ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve 63 puanla liderliğini sürdürdü.

PEC Zwolle ise ligde oynadığı son 5. maçında galibiyet alamamış oldu ve 25 puanla 14. sırada bulunuyor.

Eredivisie'de gelecek hata lider Ajax, AZ Alkmaar ile evinde karşılaşacak. PEC Zwolle ise Sparta Rotterdam deplasmanına konuk olacak.