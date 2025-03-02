Ajax serisini 9 maça çıkardı!
Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Almere City'yi 1-0 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie'nin 24. haftasında Ajax ile Almere City karşı karşıya geldi.
Yanmar Stadion'da oynanan maçta Ajax, Almere City'i 1-0'lık skorla mağlup etti.
ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET
Maçtaki tek gol, 8. dakikada Kenneth Taylor'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Ajax, ligde üst üste 9. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
Almere City ise 14 puanla son sırada yer alıyor.
Etiketler: #ajax #Almere City #Hollanda Eredivisie
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