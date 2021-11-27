Akdeniz derbisinde söz ev sahibinin | Antalyaspor 3 - Alanyaspor 0
Fraport TAV Antalyaspor, Antalya derbisinde Aytemiz Alanyaspor'u 3 golle geçti.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, Murat Tuğberk Curbay
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 84 Bahadır Öztürk), Bünyamin Balcı, Poli (Dk. 71 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 85 Floranus), Güray Vural, Amilton (Dk. 85 Milosevic), Doğukan Sinik, Mukairu (Dk. 90 Gökdeniz Bayrakdar)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Mevlja, Awaziem, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Eduardo), Candeias (Dk. 57 Efecan Karaca), Juanfran (Dk. 46 Borja), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 71 Ahmet Ildız), Babacar (Dk. 71 Famara)
Goller: Dk. 40 Bünyamin Balcı, Dk. 68 Mukairu, Dk. 90 Floranus (Fraport TAV Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 65 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.
40. dakikada Bünyamin gol perdesini açtı.
61. dakikada Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.
65. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. 59. dakikada karşılaşmadaki ilk sarı kartını gören Tayfur Bingöl, 6 dakika sonra Doğukan Sinik ile girdiği ve yerde kaldığı mücadele sonrası gösterdiği tepkiden dolayı hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
68. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Mukairu, ceza sahasına girip meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın solundan filelere gönderdi: 2-0.
80. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Marafona iki hamlede topu kontrol etti.
90. dakikada Antalyaspor üçüncü golü buldu. Güray Vural'ın sağ kanattan pasında Floranus, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.
Antalya derbisinin kazananı 3-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor oldu.
Video Haberler
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- A Haber ayçiçek yağına gelen zammın 'sorumlusunu' buldu!
- Kuyumculardan altın önerisi
- 'Cinayette pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'
- CHP ve Soylu arasında miting kavgası
- Soylu'nun, SBK’nin uçağındaki görüntüsü ortaya çıktı
- Eski futbolcu yurt dışına kaçarken yakalandı!
- 'Manipülasyon' iddiaları üzerine inceleme
- Mansur Yavaş'tan ekmek zammı açıklaması
- Omicron’u ilk tespit eden doktor, semptomları sıraladı
- Yeşilada'dan, Erdoğan'a ekonomik kurtuluş savaşı tepkisi