Galatasaraylı Berkan ve Kerem'e müthiş teklif
Galatasaraylı Berkan Kutlu ve Kerem'e Fransa'dan resmi olmayan teklifler geliyor. Gözler yönetimde.
Avrupa'da şahlanışa geçen Galatasaray'ın 2 genç Türk yıldızı menajerlerin takibine girdi. Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu çıkış yapan isimler oldu.
Bu süreçte Galatasaray'ın yıldızı isimleri Marcao ve Kerem Aktürkoğlu birçok Avrupa devinin radarına girerken orta sahanın yükünü sırtlanan ve hemen hemen her maç 10 kilometrenin üzerinde mesafe kat ederek dikkatleri üzerine çeken Berkan Kutlu için de 10 milyon Avro'luk teklif Galatasaray'a ulaştı.
Yöneticiler kulüp ismini sır gibi saklarken, bu satış gerçekleştiği takdirde Galatasaray yaklaşık 140 milyon Lira'lık bir hareket alanı kazanmış olacak. Ancak takım yapısı için çok önemli olan Berkan'ın satışı için karar verilmesi hiç de kolay değil. Berkan Kutlu sezon başında 4 milyon Avro'ya transfer edilmişti. Kerem de Marsilya ve Lille'in takibine girdi. Kerem için istenen rakam ise 12 milyan Avro ve üstü.
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