Akdeniz Oyunları'nda Nafia Kuş'tan altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:44
Akdeniz Oyunları'nda Nafia Kuş'tan altın madalya
Abone Ol google-news

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Akdeniz Oyunları kadınlar +67 kiloda altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda Nafia Kuş, tekvandoda kadınlar +67 kilo finalinde Fas'tan Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.


akdeniz oyunları Altın Madalya Nafia Kuş
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler