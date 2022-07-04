Ezgjan Alioski için Trabzonspor iddiası

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:41

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Daha önce Ezgjan Alioski'nın Trabzonspor'un listesinde olduğu ifade edilmişti. Son olarak Sabah'ın aktardığına göre kulübü küme düştüğü için serbest statüye düşen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, menajerine Trabzonspor ile görüşmesi için talimat verdi.

Haberde, Makedon oyuncunun Abdullah Avcı'yla da bir görüşme yaptığı ve bu konuşmadan çok etkilendiği de ifade edildi.

Ezgjan Alioski, Süper Lig takımları ile adı geçtiği geçen sezon yaz transfer döneminde Leeds'ten ayrılarak Suudi Arabistan'a gitmişti.