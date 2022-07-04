Akdeniz Oyunları'nda Türkiye yüzmede bir gümüş üç bronz madalya kazandı
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda yüzme branşında Türkiye, bir gümüş ve üç bronz madalya elde etti
19. Akdeniz Oyunları yüzme branşında Türkiye, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, yüzme branşında bazı kategorilerde finaller yapıldı.
Kadınlar 200 metre bireysel karışık finalinde yarışan Viktoria Zeynep Güneş, 2:12.26'lık süresiyle ikinci, Deniz Ertan ise 2:14.15'le üçüncü oldu. Bu kategoride altın madalyayı ise 2:12.19'luk derecesiyle İtalyan Sara Franceschi kazandı.
Takımlarda ise 4x100 metre karışık bayrak finalleri yapıldı.
Kadınlarda Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, Deniz Ertan ve İlknur Nihan Çakıcı'nın yer aldığı Türkiye, 4:07.31'lik zamanla üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkeklerde ise Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümit Can Güreş ve Baturalp Ünlü'nün mücadele ettiği ay-yıldızlı ekip, 3:36.29'luk dereceyle bronz madalyaya ulaştı.
Finallere kalan milli sporculardan, erkekler 50 metre serbest stilde Emre Sakçı, 22.37'lik süresiyle dördüncülük, 200 metre kelebekte Polat Uzer Turnalı ise 2:00.54'le altıncılık elde etti.
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