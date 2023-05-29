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Akhisarspor gençlerle başardı!

Bir dönem Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerine imza atan Akhisarspor, bu sezon genç yetenekleriyle TFF 3. Lig’de kalmayı başardı.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 29.05.2023 - 16:13
Akhisarspor gençlerle başardı!
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Spor Toto Süper Lig'den üç yıl içinde 3. Lig'e düşen Akhisarspor, bu sezon genç oyuncularıyla TFF 3. Lig’de kalmayı başardı.

Sezona Theofanis Gekas yönetiminde oldukça kötü başlayan Yeşil-Siyahlı ekip 3. Grup’ta sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamladı. 

7 GALİBİYET ALDI

Gekas’ın vedası sonrası şubat ayında Şentürk Karabak Akhisarspor’un başına geçti. 

Maddi zorluklara rağmen 16 ila 21 yaş arasındaki genç oyunculardan kurulu bir ekiple mücadele eden Yeşil-Siyahlılar, Karabak önderliğinde çıktığı 14 lig maçında 7 galibiyet 1 beraberlik aldı ve 36 puanda 14. sırada ligde kalmayı garantiledi.


Akhisar Akhisarspor TFF 3. Lig

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