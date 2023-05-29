Akhisarspor gençlerle başardı!
Bir dönem Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerine imza atan Akhisarspor, bu sezon genç yetenekleriyle TFF 3. Lig’de kalmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'den üç yıl içinde 3. Lig'e düşen Akhisarspor, bu sezon genç oyuncularıyla TFF 3. Lig’de kalmayı başardı.
Sezona Theofanis Gekas yönetiminde oldukça kötü başlayan Yeşil-Siyahlı ekip 3. Grup’ta sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamladı.
7 GALİBİYET ALDI
Gekas’ın vedası sonrası şubat ayında Şentürk Karabak Akhisarspor’un başına geçti.
Maddi zorluklara rağmen 16 ila 21 yaş arasındaki genç oyunculardan kurulu bir ekiple mücadele eden Yeşil-Siyahlılar, Karabak önderliğinde çıktığı 14 lig maçında 7 galibiyet 1 beraberlik aldı ve 36 puanda 14. sırada ligde kalmayı garantiledi.
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