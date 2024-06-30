Yayınlanma: 30.06.2024 - 20:09

Güncelleme: 30.06.2024 - 20:09

30 Haziran 2024'te koşulan 98. Gazi Koşusu'nun galibi Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı, Emrah Agun'un sahibi olduğu 'Dragon Flame' isimli safkan oldu. Peki, Akın Sözen kimdir? 98. Gazi Koşusu Şampiyonu Jokey Akın Sözen kaç yaşında, nereli?

AKIN SÖZEN KİMDİR?

Akın Sözen, 98. Gazi Koşusu Şampiyonu olmasının ardından merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Akın Sözen, adını ilk kez Arda Turan ile birlikte katıldığı Galatasaray seçmelerinde duyurdu.

6 ayda 100 yarış kazanan ve jokey unvanını alarak önemli bir başarıya imza atan Akın Sözen, küçük yaşlarda futbola olan ilgisiyle biliniyordu.

Amatör kulüplerden Cennet Barbarossporun alt yapısında iki yıl oynadıktan sonra katıldığı Galatasaray'ın altyapı seçmelerinde bin 200 kişi arasından seçilen 7 kişiden biri olmuştur.

Akın Sözen, o dönemde seçilenler arasında Arda Turan, Cafercan Aksu, Uğur Uçar ve Mülayim Erdem'in de olduğunu ifade etmektedir.