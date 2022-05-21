AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şampiyonlar için ayrım yapınca tepki çekti!

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:49

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, toplamda 5 altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Sözcü'nün haberine göre, finale kalan 5 kadın sporcu da dünya şampiyonu olarak büyük bir sevinç yaşatırken AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın yaptığı ilk paylaşım tepki çekti. Ünal, gece yarısı ‘sosyal medya ekibi’nin yaptığı paylaşım için açıklama yapmak zorunda kaldı ve düzeltme yayımladı.

Mahir Ünal, sadece turnuvada 4. altın madalyayı kazanan Trabzonspor’un milli boksörü Busenaz Sürmeneli için tebrik paylaşımında bulundu. İlk 3 sporcu için tebrik mesajı yayımlamaması, tepkilere neden oldu.

GECE YARISI DÜZELTME YAPTI!

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal gece yarısı saat 00.31’de bir tweet atarak, sosyal medya ekibinin paylaşımları yaptığını belirterek diğer sporcular için yapılmayan kutlama mesajlarının nedenini, “Sosyal medya ekibimiz bugün şampiyonlarımızı tek tek tebrik edip finalde topluca bir paylaşım yapmayı planlanmış. (İyi bir planlama olmadığı uygulamalı görülmüştür) Herhangi bir sporcumuzu bir diğerinden ayırmamız düşünülemez her çaba kutsal, her mücadele biriciktir” diye açıkladı.

AKP’li Ünal bir sonraki paylaşımında altın ve bronz madalya alan sporcuların isimlerini yazarak, “Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Kadınlar Boks şampiyonasında bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum” mesajını paylaştı.