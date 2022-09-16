FIFA'dan Ekvador'a Byron Castillo müjdesi!
Ekvadorlu futbolcu Byron Castillo'nun sahte belgeyle vatandaşlık aldığı ileri sürülmüştü. FIFA, konuya ilişkin itiraz eden Şili ve Peru'nun başvurularını reddetti.
FIFA'dan Ekvador'a Dünya Kupası için iyi haber geldi.
Byron Castillo'nun 1995 Kolombiyalı doğumlu olmasına rağmen, kendini 1998'li gösteren sahte doğum belgesi düzenlemesinin ardından konuyla ilgili toplanan FIFA, Şili ve Peru'nun Ekvador'un Dünya Kupası'na alınmaması için yaptığı itirazı reddetti.
NE OLMUŞTU?
Dailymail'in haberinde Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenleyerek Ekvador Milli Takımı'nda oynama hakkı elde ettiğine dair belgeler yayımlanmıştı. Yayımlanan belgelerde Castillo'ya ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisi verilmişti.
Castillo'nun ayrıca belgelerde belirtildiğinin aksine 1998 değil 1995 yılında doğduğunu ve tam adının Bayron Javier Castillo Segura değil Byron David Castillo Segura olduğu belirtilmişti. Ayrıca Castillo'nun sahte evrak düzenlemek için Ekvadorlu bir iş insanından yardım aldığını itiraf ettiği kaydedildi. İlaveten bu durumun Ekvador Futbol Federasyonu tarafından bilindiği ve örtbas edildiği de belgelerin içeriğinde yer aldı.
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