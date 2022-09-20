AKP'li Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD’nin New York kentinde Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

AA
20 Eylül 2022 Salı, 23:13
AKP'li Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.


Recep Tayyip Erdoğan FIFA Gianni Infantino

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