AKRA Gran Fondo’da pedallar dostluk için dönecek

Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:33

Güncelleme: 04.04.2025 - 16:33

AKRA Hotels ana sponsorluğunda AG Tohum desteği ile bu sene 7’nci kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Kemer’de 18-19 Nisan tarihlerinde koşulacak. Amatör yol bisikletçilerine unutulmaz bir yarış imkanı sunan organizasyon bu sene “Pedallar döner, dostluk büyür” sloganı gerçekleşecek.

Türkiye’nin önemli bisiklet destinasyonlarından Antalya’nın Kemer ilçesinde birçok ülkeden sporcuyu bir araya getirecek organizasyon, ülkemizin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serecek. Yarış olma özelliğinin yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen sporcuları iyilik ve dostlukla buluşturacak AKRA Gran Fondo, sporun bütünleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serecek.

Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen yarış, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre gerçekleşecek. Organizasyon, 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip 98 kilometrelik uzun “AKRA” parkuru ve 537 metreden fazla tırmanışa sahip 49 kilometrelik “AG Tohum” parkuru katılımcıların beğenisini toplamaya devam edecek. Yarış, Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada sona erecek.

Doğal ve tarihi güzellikleri ile Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleşecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kemer Belediyesi destekleriyle koşulacak. AKRA Hotels ana sponsorluğundaki yarış, AG Tohum, Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Airport, Diana Travel’in co-sponsorluğu, Yaşam Hastaneleri’nin sağlık sponsorluğu ve Shimano ve Salcano destekleri ile düzenlenecek.

HALUK ÖZSEVİM: AMACIMIZ DÜNYA BARIŞINA DİKKAT ÇEKMEK

AKRA Gran Fondo Powered by AG Tohum bisiklet yarışının Proje Koordinatörü A.Haluk Özsevim, “Bu sene yedinci kez düzenleyeceğimiz Akra Gran Fondo, ‘Pedallar Döner Dostluk Büyür’ sloganıyla gerçekleştirilecek. Amacımız dünya barışına dikkat çekmek çünkü bu organizasyona farklı ülkelerden de katılımlar oluyor. Gün geçtikçe bu organizasyonu daha da büyütmek istiyoruz. Malum dünyanın farklı yerlerinde savaşlar oluyor. İnsanlar bu durumdan olumsuz yönde etkileniyor. Amacımız sporun birleştirici gücüyle insanları bir araya getirmek ve bu sayede kardeşlik barış dostluk mesajı vermek istiyoruz. Sporculara destek olmak için ise kayıtlarımız yüzde elli indirimli haliyle devam ediyor. Bu sene hem Kemer’in hem de ülkemizin güzelliklerini spor aracılığıyla bütün dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Yedinci kez düzenleyeceğimiz bu yarışın geride kalan altı seferi çok güzel geçti, etaplarımız çok güzel gerçekten Türkiye’nin en güzel etapları diyebiliriz. Uzun ve kısa parkurumuz var. Başta Antalya Valiliği olmak üzere, Büyükşehir Belediyemiz, Kemer Belediyemiz ve Konyaaltı Belediyemiz de bu işe destek veriyor. Bunun dışında özel sektörden ciddi sponsorlarımız var ve aynı sponsorlarla yedinci kez organizasyonu yapacağız, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Dostluk ve kardeşlik temalı bu yarışa bütün sporseverleri bekliyoruz. 18-19 nisanda güzel bir festival havasında gerçekleşecek etkinliğimize bisiklete ve spora meraklı olan bütün izleyicileri ve sporcuları bekliyoruz” dedi.