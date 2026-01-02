Al Ahli, Al Nassr'ı Merih Demiral ile devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.01.2026 22:43:00
Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, lider Al Nassr'ı 3-2 yendi. Galibiyet golünü Merih Demiral atarken, Al Nassr bu sezon ligde ilk kez yenildi.

Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli ve Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr karşı karşıya geldi.

Kral Abdullah Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 3-2 kazandı.

Al Ahli'nin gollerini 7 ve 20. dakikalarda Ivan Toney, 55. dakikada Merih Demiral attı. Al Nassr'da Al Amri, 31 ve 44. dakikalarda ağları havalandırdı.

Lider Al Nassr bu sezon ilk kez ligde yenildi ve 31 puanda kaldı. Al Ahli ise 7. galibiyetini aldı ve puanını 25 yaptı.

Milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika forma giydi.

