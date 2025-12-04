Merih Demiral'dan rekor imza: Yıllık ücreti ortaya çıktı!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Merih Demiral'ın kazanacağı maaş ortaya çıktı.

Al Ahli'de üçüncü sezonunu geçiren 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yeni sözleşmesiyle yıllık 13 milyon Euro kazanacağı ve Türk futbolcular arasında en yüksek gelire sahip isim olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki stoper, 2023'te Al Ahli'ye transfer oldu.

Bu sezon Suudi ekibiyle 16 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gollük performans sergiledi.