Merih Demiral'dan rekor imza: Yıllık ücreti ortaya çıktı!

Merih Demiral'dan rekor imza: Yıllık ücreti ortaya çıktı!

4.12.2025 20:14:00
Merih Demiral'dan rekor imza: Yıllık ücreti ortaya çıktı!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ahli ile yeni sözleşme imzalayan milli oyuncu Merih Demiral'ın yıllık alacağı ücret belli oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Merih Demiral'ın kazanacağı maaş ortaya çıktı.

Al Ahli'de üçüncü sezonunu geçiren 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yeni sözleşmesiyle yıllık 13 milyon Euro kazanacağı ve Türk futbolcular arasında en yüksek gelire sahip isim olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

 

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki stoper, 2023'te Al Ahli'ye transfer oldu.

Bu sezon Suudi ekibiyle 16 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gollük performans sergiledi.

#maaş #Merih Demiral #Al Ahli SC

