Al Hilal'den Karim Benzema sonrası Darwin Nunez kararı!

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, kadro planlamasında dikkat çeken bir değişikliğe gitti.
Sporx'in aktardığına göre mavi-beyazlı ekip, Darwin Nunez ve Pablo Mari'yi Suudi Arabistan Pro Lig kadro listesinden çıkardı.
BENZEMA SONRASI NUNEZ KARARI
Kulübün, Karim Benzema transferinin ardından yabancı kontenjanında düzenlemeye gittiği ve bu nedenle Darwin Nunez'in lig kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
Uruguaylı golcü, sezonun kalan bölümünde yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyebilecek.
FENERBAHÇE İLE ADI ANILMIŞTI
Öte yandan Fenerbahçe, ara transfer döneminde Darwin Nunez'e talip olmuştu. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
23 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Bu sezon Al Hilal formasıyla 23 maça çıkan Nunez, 7 gol 5 asistlik performans sergiledi.