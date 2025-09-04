Cumhuriyet Gazetesi Logo
Al Hilal'den Victor Osimhen itirafı: 'Ligimize ilişkin sınırlı ve çarpık bir bakış açısı...'

4.09.2025 10:11:00
4.09.2025 10:11:00
Cumhuriyet Spor
Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal'in Senegalli oyuncusu Kalidou Koulibaly, Galatasaraylı Victor Osimhen'in gerçekleşmeyen transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Al Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly, yaz transfer döneminde takımının transfer etmek istediği Galatasaraylı Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

Napoli'de Osimhen ile birlikte forma giyen Koulibaly, "Victor Osimhen ile konuşma fırsatımız oldu. Ona Suudi Arabistan'daki gerçeklerimizi anlattım. Ligimize ilişkin sınırlı ve çarpık bir bakış açısı olduğunu, Cristiano Ronaldo'dan aşağıya doğru birçok önemli oyuncunun oynadığını söyledim. Bana İstanbul'da kendisinin ve ailesinin coşkuyla karşılandığını, büyük hedefleri olduğunu söyledi. Victor Osimhen, seçimini yaptı. Onun için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN'DEN İTİRAF

Galatasaray'a transferinden önce Al Hilal'in kadrosuna katmak istediği ve Suudi Arabistan ekibini geri çeviren Osimhen, Rizespor maçının ardından, "Kalbimde nerede oynamak istediğimi biliyordum. Ter döktüm bu kulüpte, insanlar da bana değer verdi. Kulüp içinde ve başkanda çok güzel bir şey var; herkese saygı duyuluyor. Zor tarafı finansal olandı. Bazı büyük teklifler aldım, büyük kulüplerden teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem, yalan olur. Ancak Galatasaray'da olduğum için mutluyum" demişti.

Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan Osimhen, 2 kez ağları havalandırdı.

