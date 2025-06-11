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Al Hilal kesenin ağzını açtı: En Nesyri için rekor bonservis!

Al Hilal kesenin ağzını açtı: En Nesyri için rekor bonservis!

11.06.2025 14:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Al Hilal kesenin ağzını açtı: En Nesyri için rekor bonservis!

Victor Osimhen transferini bitiremeyen Al Hilal'in rotasını En-Nesyri'ye kırdığı ve rekor bonservisi ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Victor Osimhen transferinde yaşadığı hayal kırıklığının ardından Youssef En-Nesyri'ye yöneldi.

DAZN Italia'nın haberine göre Al-Hilal, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor.

İspanyol basınından Todofichajes da Al-Hilal'in En-Nesyri ilgisinden bahsederken, Suudi ekibinin, Fenerbahçe'nin astronomik talebini ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Buna göre Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den 40 milyon Euro'ya yakın bir bonservis beklediği haber detayında yer aldı.

Al-Nassr, ara transfer döneminde Faslı golcü için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış ancak sarı-lacivertliler 30+5 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.

Bu sezon toplam 52 maça çıkıp 3190 dakika oynayan En-Nesyri, 30 gol ve 7 asistlik istatistik yakaladı.


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