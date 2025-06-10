Suudi Arabistan ekibi yakın takipte... Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri piyangosu!

Sezonu kupasız kapatan ve kadroda büyük değişiklikler yapması beklenen Fenerbahçe'de oyunculara yurt dışından teklifler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan'dan talip çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig'e yükselen NEOM, 27 yaşındaki Faslı yıldızı yakından takip ediyor.
Sarı lacivertlilerin sezon başından La Liga ekibi Sevilla'dan 20 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı En-Nesyri, ilk sezonunda çıktıpı 52 maçta 30 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.