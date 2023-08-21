Al Ittihad'da şok: Yeni transfer 'yıldız' olmadığı için takımdan ayrılıyor

Yayınlanma: 21.08.2023 - 13:03

Güncelleme: 21.08.2023 - 13:37

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad'ın 30 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Jota, kulüp taraftarları tarafından eleştirilerin odağı haline geldi.

NTV Spor'un İspanyol AS gazetesinden aktardığı habere göre, Al Ittihad taraftarı, Jota'dan memnun değil. Gerekçe ise oyuncunun yıldız veya süper yıldız kategorisinde görülmemesi olarak gösterildi.

HEDEF MOHAMED SALAH

Ittihad taraftarı kulüp yöneticilerine oyuncunun gönderilmesi için talepte bulundu. Taraftarların şikayetini dikkate alan yöneticiler rotasını Premier Lig'e çevirdi. Al Ittihad yöneticilerinin yeni hedefi Liverpool forması giyen Mohamed Salah oldu. Jota'nın kısa süre içerisinde Al Ittihad'dan ayrılması bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncu yeni takımıyla 6 maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı.

Celtic'te 83 maça çıkan Jota 28 gol atarken, 26 asist yaptı.