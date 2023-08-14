İsmi Fenerbahçe ile anılan Karl Toko Ekambi, Suudi Arabistan'a transfer oluyor!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Kamerunlu oyuncu Karl Toko-Ekambi'nin Abha Club FC ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 14:02
İsmi Fenerbahçe ile anılan Karl Toko Ekambi, Suudi Arabistan'a transfer oluyor!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Karl-Toko Ekambi'de yeni bir gelişme yaşandı. 

L'Equipe'in haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Abha Club FC, Kamerunlu golcüyü Fransa'da sağlık kontrollerinden geçirdi.

Suudi ekibi bu transfer için Lyon'a 1.7 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek. 

Ekambi, Abha Club FC ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. 


Toko Ekambi fenerbahçe Suudi Arabistan

İlgili Haberler

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Olumlu tablo 20 dakika sürdü'

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Olumlu tablo 20 dakika sürdü'
Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic: 'Paniğe kapıldık'

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic: 'Paniğe kapıldık'
Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko: 'Bizim için ders oldu'

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko: 'Bizim için ders oldu'

En Çok Okunan Haberler