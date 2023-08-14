İsmi Fenerbahçe ile anılan Karl Toko Ekambi, Suudi Arabistan'a transfer oluyor!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Kamerunlu oyuncu Karl Toko-Ekambi'nin Abha Club FC ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Karl-Toko Ekambi'de yeni bir gelişme yaşandı.
L'Equipe'in haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Abha Club FC, Kamerunlu golcüyü Fransa'da sağlık kontrollerinden geçirdi.
Suudi ekibi bu transfer için Lyon'a 1.7 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.
Ekambi, Abha Club FC ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
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