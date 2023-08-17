Suudi Arabistan'dan Altay Bayındır'a teklif var

Yayınlanma: 17.08.2023 - 09:48

Güncelleme: 17.08.2023 - 09:48

Fenerbahçe'de performansı tartışılan isimlerin başında gelen kaleci Altay Bayındır’a transfer teklifi geldiği öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin, olası ayrılığına izin vereceği milli kaleciyle Suudi Arabistan ekibi Al Tai’nin ilgilendiği bildirildi. Arap kulübünün, Altay için 6 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarabileceği kaydedildi.

Rade Krunic (solda)

ORTA SAHAYA KRUNIC HAMLESİ

Bu arada Fenerbahçe’de defansif orta saha transferinde teknik direktör İsmail Kartal’ın istediği ilk isim konumunda Milan’dan Rade Krunic var. Sarı-lacivertliler, Boşnak oyuncuyla anlaşırken Milan’a yaptığı 7 milyon Euro’luk teklife yanıt bekliyor.