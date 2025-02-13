Al-Musrati'ye Şampiyonlar Ligi'nde büyük şok

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Monaco, sahasında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralık olarak gönderilen Al-Musrati gördüğü kırmızı kart sonrası büyük şok yaşadı.

Al-Musrati'ye Şampiyonlar Ligi'nde büyük şok
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2025 - 09:26

Monaco ile Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Benfica tek golle kazanırken Al-Musrati'nin kırmızı kartı maça damga vurdu.

Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralanan Al-Musrati, 41. dakikada Orkun Kökçü'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Libyalı futbolcu 52. dakikada ise hiç beklemediği bir şekilde oyundan atıldı.

Takım arkadaşının yerde kaldığı pozisyonda herhangi bir agresif tavır sergilemeden hakeme "Kart" işareti yapan Al-Musrati, İtalyan hakem Maurizio Mariani tarafından ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Al-Musrati'nin hakemin kararı sonrası oldukça şaşırdığı ve bir süre adeta donup kaldığı görüldü.


Etiketler: #Al Musrati #AS Monaco #kırmızı kart

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