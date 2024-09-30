Al Musrati'nin yokluğunda: Bronckhorst orta sahada görev vereceği isme karar verdi!
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un, Ajax maçında sakatlanan Al Musrati'nin yerine bu akşam Kayserispor karşısında orta sahada Cher Ndour'a görev vereceği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta, sakatlığı bulunan Al Musrati'nin yerine orta sahada kimin oynayacağı belli oldu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Cher Ndour ve Salih Uçan arasındaki tercihini İtalyan oyuncudan yana yapacak.
Hollandalı teknik adamın, Ndour'u Gedson Fernandes'in yanında kullanmayı planladığı kaydedildi.
SEMİH KILIÇSOY 11'E DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un da ilk 11'de görev alması bekleniyor. 19 yaşındaki genç futbolcu görev yaparsa, üç maç aradan sonra başlangıç kadrosunda yer alacak.
SVENSSON'UN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK
Hastalığı bulunan Svensson'un durumu ise bugün belli olacak. Norveçli futbolcu forma giyemezse büyük ihtimalle Rashica sağ bekte, Joao Mario da sağ kanatta boy gösterecek.
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