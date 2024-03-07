Beşiktaşlı Al Musrati'den müjdeli haber!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Libyalı futbolcusu Al Musrati'nin erkek bebeğinin dünyaya geldiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 13:16
Beşiktaşlı Al Musrati'den müjdeli haber!
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Al Musrati baba oldu.

Siyah-beyazlıların internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Al Musrati'nin Yousif ismini verdiği bebeği bugün sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Al Musrati ile eşine doğan çocuklarıyla birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dileriz." ifadesi yer aldı.

 


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