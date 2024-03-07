Beşiktaşlı Al Musrati'den müjdeli haber!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Libyalı futbolcusu Al Musrati'nin erkek bebeğinin dünyaya geldiğini duyurdu.
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Al Musrati baba oldu.
Siyah-beyazlıların internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Al Musrati'nin Yousif ismini verdiği bebeği bugün sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Al Musrati ile eşine doğan çocuklarıyla birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dileriz." ifadesi yer aldı.
Futbolcumuz Al Musrati baba oldu.— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 7, 2024
Musrati ailesinin Yousif ismini verdiği erkek bebekleri bugün sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
Musrati çiftini tebrik eder, Yousif bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. pic.twitter.com/liyZnY7ati
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