Al Nassr - Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında kendi sahasında Al Ain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:22
Al Nassr - Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AFC Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, kendi sahasında Hernan Crespo'nun ekibi Al Ain ile karşı karşıya gelecek.

AL NASSR - AL AİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Awwal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

AL NASSR - AL AİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

Al Ain, kendi sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı.


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