Al Nassr - Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında kendi sahasında Al Ain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
AFC Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, kendi sahasında Hernan Crespo'nun ekibi Al Ain ile karşı karşıya gelecek.
AL NASSR - AL AİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Al-Awwal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
AL NASSR - AL AİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.
Al Ain, kendi sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı.
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