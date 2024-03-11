Arda Güler, Orkun Kökçü, Enes Ünal... Avrupa'da oynayan milli yıldızlar haftaya damga vurdu!
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden milli futbolcular, Avrupa'da başarılı performanslar göstermeye devam ediyor. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ilk gol sevincini yaşarken, İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'un kadrosuna katılan Enes Ünal, takımına puanı getiren isim oldu.
Avrupa'nın birçok farklı liginde kariyerini sürdüren milli oyuncular, geride kalan haftaya damga vurdu. Yıldız isimler, gösterdikleri performanslarla takımlarına puanlar kazandırarak önemli bir başarıya imza attı.
İşte milli yıldızların Avrupa'ya damga vuran performansları:
ORKUN KÖKÇÜ MAÇIN OYUNCUSU
Benfica'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, performansıyla yıldızlaşan isim oldu. Kökçü, takımının Estoril ile oynadığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu. Maçın yıldızı seçilen Orkun, bu sezonki 3 gol ve 9'ncu asistine ulaştı.
KENAN KARAMAN PUANI KAPTI
Bundesliga 2 ekibi Schalke'de forma giyen Kenan Karaman, takımına 1 puanı getiren performansa imza attı. Tecrübeli oyuncu, takımının ilk golünü kaydederken, dakikalar 90+2'yi gösterdiği sırada skoru 3-3 yapan beraberlik golünün asistini de yapmayı başardı. Kenan Karaman, bu sezon Schalke'de 10 gol, 6 asist istatistikleriyle mücadele ediyor.
ENES ÜNAL SİFTAH YAPTI
Geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından devre arasında Getafe'den Bournemouth'a katılan Enes Ünal, Bournemouth ile ilk golünü buldu. Takımının Sheffield United'a karşı 2-1 geride olduğu mücadelede 90+1'nci dakikada sahneye çıkan Enes Ünal, attığı golle takımına 1 puanı getirerek taraftarını sevince boğdu.
CAN UZUN DURMAK BİLMİYOR
Önceki günlerde milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıklayan Can Uzun gollerine devam ediyor. Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki yıldız, takımının Magdeburg'u 1-0 yendiği maçta tek golünü atmayı başardı. Oynadığı son 7 maçta 7 gol atma başarısı gösteren Can Uzun, Alman ekibinde şu ana dek toplam 16 gol kaydetti.
ARDA GÜLER İLK GOLÜNÜ ATTI
Sezon başında Real Madrid'e sansasyonel bir transfer gerçekleştiren Arda Güler, hem sakatlıkları hem de fiziksel yetersizliği nedeniyle fazla süre bulamamıştı. Ancak her geçen gün antrenmanlarda kendisini daha çok gösteren Arda Güler, bu çalışmasının karşılığını Celta Vigo maçında aldı.
Yıldız oyuncu, Real Madrid'in Celta Vigo karşılaşmasında 89. dakikada oyuna girdi. Oyuna girmesinin hemen ardından 90+4'ncü dakikada ceza sahası içinde topu alır almaz kaleciyi çalımlayan milli oyuncumuz, şık bir vuruşla topu ağlara göndererek Real Madrid formasıyla ilk golüne imzayı attı.
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