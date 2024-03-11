Arda Güler, Orkun Kökçü, Enes Ünal... Avrupa'da oynayan milli yıldızlar haftaya damga vurdu!

ARDA GÜLER İLK GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında Real Madrid'e sansasyonel bir transfer gerçekleştiren Arda Güler, hem sakatlıkları hem de fiziksel yetersizliği nedeniyle fazla süre bulamamıştı. Ancak her geçen gün antrenmanlarda kendisini daha çok gösteren Arda Güler, bu çalışmasının karşılığını Celta Vigo maçında aldı.

Yıldız oyuncu, Real Madrid'in Celta Vigo karşılaşmasında 89. dakikada oyuna girdi. Oyuna girmesinin hemen ardından 90+4'ncü dakikada ceza sahası içinde topu alır almaz kaleciyi çalımlayan milli oyuncumuz, şık bir vuruşla topu ağlara göndererek Real Madrid formasıyla ilk golüne imzayı attı.