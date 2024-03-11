Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'Hiç şüphe yok...'

Milli oyuncumuz Arda Güler'in ilk golünü attığı maçta Real Madrid, Celta Vigo'yu 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e övgü dolu açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 08:08
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'Hiç şüphe yok...'
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La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Eflatun-beyazlılar, karşılaşmadan 4-0'lık üstünlükle ayrılırken milli futbolcu Arda Güler ilki yaşadı.

89. dakikada Vinicius Jr'ın yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4. dakikada attığı golle skoru belirleyen isim oldu. Takımının 4. golünü atan milli futbolcu, Real Madrid formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı.

CARLO ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Carlo Ancelotti maç sonrasında siftah yapan genç yıldızları için; "Arda henüz kısa süreler buldu ama yapabileceklerini gösterdi. Harika bir yeteneği var. Çok yol katetti ve gücüyle oynuyor. Onun geleceği burada, bu konuda hiç şüphe yok" dedi. 


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