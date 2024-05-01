Al Nassr - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde kendi sahasında Al Khaleej ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Luís Castro yönetimndeki Al Nassr, kendi evinde Pedro Emanuel'in ekibi Al Khaleej ile karşı karşıya gelecek.
AL NASSR - AL KHALEEJ MAÇI SAAT KAÇTA?
Al-Awwal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
AL NASSR - AL KHALEEJ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Al Nassr, bir önceki turda deplasmanda karşılaştığı Al Shabab'ı 5-2 mağlup etmişti.
Al Khaleej ise Abha deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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