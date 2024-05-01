Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Dursun Özbek yeniden seçilirse...

Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:22

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:22

Galatasaray’da yeni sezonun planlaması yapılıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’la yola devam etmek istiyor. Geçen sezon başında takımı Okan Buruk’a emanet eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Buruk’un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray yönetimi, tecrübeli çalıştırıcının performansından oldukça memnun.

MAAŞINA ZAM

Sarı-Kırmızılılar, Dursun Özbek’in şu an için tek aday olarak göründüğü 25 Mayıs’taki seçimden sonra bu konuya ağırlık vermeyi düşünüyor. Dursun Özbek’in yeniden başkan seçilmesi durumunda, Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Buruk, şu anda yıllık 20 milyon lira kazanıyor. Yönetimin, tecrübeli teknik direktörün maaşını yaklaşık 50 milyon lira seviyesine yükseltmek istediği öğrenildi.