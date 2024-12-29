Al-Nassr cephesinden flaş açıklama: Talisca transferinde Fenebahçe'ye kötü haber!

Yayınlanma: 29.12.2024 - 20:56

Güncelleme: 29.12.2024 - 20:56

Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde 1 numaralı hedefi Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Talisca'yı transfer etmek için çabaladıklarını açıkladı. Talisca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade edilse de Al Nassr CEO'sundan konuyla ilgili açıklama geldi.

TAKIMDA KALACAKLAR

Suudi Arabistan'da yayın hayatını sürdüren Okaz'a konuşan Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane'ye teklifler geldiğini duyurdu.

Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane için gelen tekliflerin beklentilerin altında kaldığını ve iki futbolcunun takımda kalacaklarını açıkladı.

Al Nassr'da 104 maçta forma giyen Anderson Talisca, 76 gol atarken, 10 asist yaptı.