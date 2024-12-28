Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun operasyon geçirdiğini açıkladı.

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;

"Geçmiş Olsun Becão

Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Geçmiş Olsun Becão



Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Fenerbahçe… pic.twitter.com/U43TAb2C6Z