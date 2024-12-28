Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 13:57

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun operasyon geçirdiğini açıkladı.

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;

"Geçmiş Olsun Becão

Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

 


Etiketler: #Rodrigo Becao #fenerbahçe #ameliyat

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