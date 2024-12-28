Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirdiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun operasyon geçirdiğini açıkladı.
İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;
"Geçmiş Olsun Becão
Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Geçmiş Olsun Becão— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 28, 2024
Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Fenerbahçe… pic.twitter.com/U43TAb2C6Z
Etiketler: #Rodrigo Becao #fenerbahçe #ameliyat
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