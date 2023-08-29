Ronaldo atıyor, Al Nassr kazanıyor!

Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında Al Nassr, sahasında Al Shabab'ı 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 23:18
Ronaldo atıyor, Al Nassr kazanıyor!
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Al-Awwal Park'da oynanan karşılaşmayı Al Nassr 4-0 kazandı ve sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo penaltı golüyle perdeyi açarken 19. dakikada attığı gol ise VAR'da iptal edildi. 38'da Ronaldo bir penaltı golü daha kaydederken 40. dakikada takımın bir diğer yıldızı Sadio Mane ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi.

İkinci yarıda da etkisini sürdüren ev sahibi ekipte Ghareeb bu kez penaltı kaçıran isim oldu. 79. dakikada Al Shabab'ın Arjantinli yıldızı Ever Banega kırmızı kartla oyundan atıldı, 80. dakikada ise Al Ghannam'ın attığı gol maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Bu sonuçla Al Nassr 6 puana yükselirken Al Shabab ise 2 puanda kaldı.


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