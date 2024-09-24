Al Nassr, Kral Kupası'nda turladı
Al Nassr, Al Hazm'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Suudi Arabistan Kral Kupası'nda tur atladı.
Suudi Arabistan Kral Kupası son 32 turunda Al Nassr, Al Hazm ile karşı karşıya geldi. Al Nassr, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 45'te Sadio Mane ve 90'da Nawaf Boushal attı. Al Hazm'ın tek golü 62. dakikada Basil Yousef Alsayyali'den geldi.
Bu sonucun ardından Al Nassr, kupada tur atladı Al Hazm, organizasyona veda etti.
Etiketler: #Suudi Arabistan Kral Kupası #al nassr #Al Hazm
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