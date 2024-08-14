Cristiano Ronaldo attı, Al Nassr finale yükseldi

Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al Nassr, Al Taawon'u 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 21:14
Cristiano Ronaldo attı, Al Nassr finale yükseldi
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Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Nassr, Al Taawon ile karşı karşıya geldi. Al Nassr, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve finale yükseldi.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ayman Yahya ve 57. dakikada Cristiano Ronaldo attı.

Al Nassr'da Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Kupa finalinde Al Nassr, Al Hilal ile karşı karşıya gelecek.


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