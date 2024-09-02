Resmi açıklama geldi: Al Nassr, Alex Telles ile yollarını ayırdı!

Al Nassr, karşılıklı anlaşma ile Alex Telles'in sözleşmesinin feshedildiğini ve Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 16:01
Resmi açıklama geldi: Al Nassr, Alex Telles ile yollarını ayırdı!
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Al Nassr'da Brezilyalı sol bek Alex Telles ile yollar ayrıldı.

Suudi Arabistan ekibinden yapılan resmi açıklamada, Telles ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin feshedildiği ve 31 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrıldığı belirtildi.

Telles'in Al Nassr ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyordu.

2023'te Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olan Telles, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.


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