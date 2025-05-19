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Al Nassr logosunu değiştirdi

Al Nassr logosunu değiştirdi

19.05.2025 23:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Al Nassr logosunu değiştirdi

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, kulüp logosunu değiştirdiğini duyurdu.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, logosunu değiştirdiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan bir videoyla duyurulan değişikliğin, kulübün kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla yapıldığı belirtildi.

"Zafer logosu" olarak betimlenen yeni logoda kulübün ismi sadece "Nassr" olarak yer aldı. 

İşte Al Nassr'ın yeni kulüp logosu:



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