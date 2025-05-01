Al Nassr Şampiyonlar Ligi'nden elendi: Cristiano Ronaldo'nun görüntüleri damga vurdu!

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaştığı Kawasaki Frontale'ye 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Al Nassr Şampiyonlar Ligi'nden elendi: Cristiano Ronaldo'nun görüntüleri damga vurdu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 09:56

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asya AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında Japon ekibi Kawasaki Frontale'yi konuk etti.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadelede Al Nassr 3-2 mağlup oldu ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Japon ekibi Kawasaki Frontale'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tatsuya Ito, 41. dakikada Yuto Ozeki ve 76. dakikada Akihiro Ienega kaydetti. Ev sahibi Al Nassr'ın gollerini 28. dakikada Sadio Mane ve 87. dakikada Ayman Yahya attı.

Finale yükselen Kawasaki Frontale, 3 Mayıs'ta milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al Ahli ile karşılaşacak.

RONALDO KENDİSİYLE TARTIŞTI

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun maç sonunda üzüntüyle yaptığı hareketler dikkat çekti.

Yıldız futbolcunun, maçın ardından kendisiyle tartı. Portekizli efsane ismin el ve kol hareketleri yaparak kendini suçladığı görüldü.


Etiketler: #cristiano ronaldo #al nassr #Asya Şampiyonlar Ligi

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