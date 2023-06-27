Al-Nassr, Luiz Gustavo ile yollarını ayırıyor!
Al-Nassr'da Luiz Gustavo dönemi sona eriyor. Suudi Arabistan temsilcisinin, Luiz Gustavo ile ayrılık kararını oyuncuya ilettiği belirtiliyor.
2022-23 sezonu başında Fenerbahçe'den Al-Nassr'a transfer olan Luiz Gustavo, Suudi Arabistan ekibine veda ediyor.
Arriyadiyah'ın geçtiği habere göre Suudi temsilcisi, Brezilyalı futbolcuya aldığı kararı iletti.
Al-Nassr'ın, Luiz Gustavo'nun opsiyonunu kullanmama kararından dolayı oyuncuya 200 bin dolarlık ödeme yapacağı bilgisi geçildi.
Geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 29 maça çıkan Luiz Gustavo 6 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı.
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