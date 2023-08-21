Al Nassr'da Talisca gelişmesi: Kadroya alınmadı

Yayınlanma: 21.08.2023 - 15:03

Güncelleme: 21.08.2023 - 15:03

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Talisca için yeni bir gelişme yaşandı.

AS'ta yer alan habere göre; Al Nassr, Anderson Talisca'yı gelecek sezon kadroda düşünmüyor.

Habere göre Talisca, Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE YOK

Arabistan ekibinin en fazla 5 yabancı futbolcu oynatabildiği hatırlatılan haberde, listeye Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic ve Alex Telles isimlerinin yazıldığı aktarıldı.

TAKIMDAN AYRILACAK

Oyuncunun bu karar sonrası kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor.

10+2 MİLYON EURO GEÇERLİ

Siyah-beyazlı yönetim, daha önce 10 milyon Euro bonservis +2 milyon Euro da bonus teklifi iletmişti. Beşiktaş cephesi bu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtirken, masada duran bu öneriye olumlu yanıt verilmesi durumunda görüşmelerin başlayabileceği kaydedildi. Suudi Arabistan kulübünün hem bonservisli hem de 1 yıl sözleşmesini uzatıp kiralık gönderme seçenekli tüm planlamaları yaptığı ve alacakları kararın ardından teklifleri değerlendireceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULAMIŞTI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transferin zor olduğunu belirterek, "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi. Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Talisca, Al Nasrr ile çıktığı 67 maçta 44 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.